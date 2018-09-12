2018-09-12T10:47:10+03:00
Политика

«Комсомольская правда» приглашает Петрова и Боширова на интервью

Владимир Путин предложил двоим россиянам, обвиненным Великобританией в отравлении Скрипалей, рассказать о себе в СМИ
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
«Комсомольская правда» с радостью предоставит площадку для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время«Комсомольская правда» с радостью предоставит площадку для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное времяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил двум россиянам, обвиненным Великобританией в причастности к отравлению Скрипалей (в СМИ их называют «агентами ГРУ Петровом и Бошировым») прийти в СМИ и рассказать о себе.

- Мы знаем, кто это такие, мы их нашли, - рассказал президент. - Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас.

Владимир Путин добавил, что оба этих мужчины - гражданские лица, и выразил надежду, что они сами придут в СМИ для рассказа о себе.

«Комсомольская правда» со своей стороны с радостью предоставит площадку (радио, газета, интернет-сайт) для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время в гости по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-этаж, Москва, 125993. Ст. м. «Динамо», «Дмитровская».

Контакты для связи:

Электронная почта - sedov@kp.ru, aleksey.ivanov@kp.ru, reporter@kp.ru

Телефон - 8-800-200-00-57 (бесплатный номер для жителей России), (495) 777-02-82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов

И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)

КСТАТИ

В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британиюпримерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов: Если предприниматель - вор, он должен сидеть с уголовниками, а не резвиться в удобной камере с проститутками
Экс-глава МВД и бывший вице-премьер РФ в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение об отдельных тюрьмах для осужденных за экономические преступления [аудио]
Второй тур для губернаторов и другие сюрпризы, которые принес Единый день голосования
Единый день голосования-2018, который прошел в России 9 сентября, не обошелся без неожиданностей. Фавориты-губернаторы смогли победить далеко не во всех регионах. А в 3 местных парламентах коммунисты потеснили с первого места партию власти [видео]
Новости 24
МИД Японии ответил на предложение Путина заключить мирный договор в течение года
Путин отметил развитие программы «Дальневосточный гектар»
Орешкин: Минэкономразвития ожидает замедления экономического роста в первом квартале 2019 года
В Минкомсвязи заявили, что не собираются ужесточать наказание за фейковые новости
Шойгу прибыл в район проведения учений «Восток-2018» в Забайкалье
Белоусов: система надзора позволяет жуликам чувствовать себя комфортно
В Минприроды назвали самые замусоренные регионы страны
Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграции
Орешкин рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля
Лавров: Выборная система в США дала сбой
Путин выразил удовлетворение поступательным развитием отношений с Монголией
Лавров: Отношения России и США «отравлены»
Погода в Москве 12 сентября: Облачно, местами умеренный дождь
Умерла британская актриса Фенелла Филдинг
Украина сообщила о переброске войск к Азовскому морю
Новак: Россия и Китай согласуют поставки газа по западному маршруту
Испания забила Хорватии шесть безответных мячей в матче Лиги наций
В Италии монахиня попала в ДТП, пытаясь объехать черного кота
«Роскосмос» подозревает астронавтов США в порче российского корабля
Первую аудиозапись Дэвида Боуи продали за $51 тысячу
Бинбанк сообщил о проблемах при использовании платежных карт
Глава Пентагона не верит в возможность создания военного альянса России и Китая
Пашинян дал два часа на обыски и рейды у олигархов
Минтранс поддерживает идею создания российского лоукостера
США не допускают российский самолет к полетам в рамках Договора об отрытом небе
ФАС признала рекламу Durex недостоверной
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду
Отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос в 2,8 раз
Госдеп: США не считают Россию ответственной за «акустические атаки» на Кубе