«Комсомольская правда» приглашает Петрова и Боширова на интервью

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-12T10:47:10+03:00

«Комсомольская правда» с радостью предоставит площадку для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время Фото: REUTERS

Владимир Путин предложил двоим россиянам, обвиненным Великобританией в отравлении Скрипалей, рассказать о себе в СМИ

Изменить размер текста: A A

Сегодня на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил двум россиянам, обвиненным Великобританией в причастности к отравлению Скрипалей (в СМИ их называют «агентами ГРУ Петровом и Бошировым») прийти в СМИ и рассказать о себе.

- Мы знаем, кто это такие, мы их нашли, - рассказал президент. - Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас.

Владимир Путин добавил, что оба этих мужчины - гражданские лица, и выразил надежду, что они сами придут в СМИ для рассказа о себе.

«Комсомольская правда» со своей стороны с радостью предоставит площадку (радио, газета, интернет-сайт) для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время в гости по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-этаж, Москва, 125993. Ст. м. «Динамо», «Дмитровская».

Контакты для связи:

Электронная почта - sedov@kp.ru, aleksey.ivanov@kp.ru, reporter@kp.ru

Телефон - 8-800-200-00-57 (бесплатный номер для жителей России), (495) 777-02-82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов

И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)

КСТАТИ

В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британиюпримерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)