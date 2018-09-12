Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

СЕГОДНЯ 20:28 2018-09-12T20:28:39+03:00

Ограничительные меры будут вводиться в отношении лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в избирательный процесс США

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которые предусматривает введение односторонних санкций за вмешательство в американские выборы. Согласно документу, под ограничительные меры могут попасть не только организации, но и конкретные лица. Такое заявление сделал советник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, речь не идет о каких-либо конкретных стран, поскольку угроза вмешательства в избирательный процесс исходит сразу из нескольких источников. Между тем, принятие данного законопроекта направлено на поддержку деятельности спецслужб, военных и правоохранительных органов, которые занимаются защитой ноябрьских выборов в Конгресс.

Стоит отметить, что под попыткой оказания влияния на исход избирательной кампании понимается, в частности, взлом сайтов, "раскачивание" общественного мнения посредством цифровой пропаганды или утечки частной информации.

Решение о введении санкций будут принимать генеральный прокурор и министерство внутренней безопасности США, уточняет агентство Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в администрации Трампа новый закон уже назвали первым шагом в определении цифровых границ и публичным объявлением ответа государства на неприемлемое поведение других стран.