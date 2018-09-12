Россия обвинила США в препятствовании реализации иранского соглашения

СЕГОДНЯ 21:34 2018-09-12T21:34:58+03:00

В МИД РФ уверены, что с помощью "шантажа и угроз" Вашингтон пытается добиться собственных целей, не имеющих отношения к ядерной сделке

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Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и демонстрировать пренебрежение к системе проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое неоднократно свидетельствовало о соблюдении Ираном пунктов ядерной сделки. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что претензии Вашингтона к Тегерану носят "абсолютно надуманный характер" и лишь подрывают одно из самых значимых достижений дипломатии - Совместный всеобъемлющий план действий.

По мнению дипломата, возобновляя санкционный режим, США пытаются "свести счеты" с Ираном по вопросам, которые не имеют никакого отношения к ядерной проблеме, что является "совершенно безответственным подходом".

"США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности. Такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в тексте выступления Ульянова, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.