2018-09-12T22:20:39+03:00
Умные вещи

Стали известны цены на новые iPhone в России

Стоимость смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr будет варьироваться в пределах 65-97 тысяч рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Раскрыты российские цены на новые iPhoneРаскрыты российские цены на новые iPhoneФото: скрин с видео
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Корпорация Apple раскрыла российские цены на новые iPhone Xs, Xs Max и Xr, которые были представлены широкой публике на состоявшейся в Калифорнии презентации.

Так, стоимость 5,8-дюймового iPhone Xs в стальном корпусе в нашей стране будет начинаться от 88 тысяч рублей. Такая минимальная сумма предусматривается за версию флагмана с накопителем в 64 гигабайта.

iPhone Xs Max, в свою очередь, будет стоить несколько дороже. Повышение цены объясняется не только новым процессором Apple A12 Bionic, но и экраном в 6,5-дюйма. Приобрести новый гаджет в минимальной комплектации можно будет за 97 тысяч рублей.

Что касается самого дешевого из представленных в этом сентябре смартфонов от Apple - iPhone Xr, то его цена приятно порадует поклонников продукции этой американской корпорации. Стоимость 6,1-дюймового флагмана в России будет начинаться от 65 тысяч рублей. Ожидается, что данный смартфон станет более дешевой заменой популярного iPhone 8.

"Комсомолка" вела прямую-онлайн трансляцию с ежегодной сентябрьской презентации новых продуктов Apple, которая прошла в театре имени Стива Джобса в Купертино. Посмотреть ее можно на сайте kp.ru.

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