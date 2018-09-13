Американцам запретят есть кошек и собак

СЕГОДНЯ 06:13 2018-09-13T06:13:53+03:00

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Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий торговать мясом собак и кошек. Документ призван остановить людей, потребляющих в пищу мясо домашних животных.

По данным телеканала CBS, "Закон о запрете торговли мясом собак и кошек" подготовили и внесли в парламент республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс. Документ запрещает забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления. Нарушение закона предусматривает штраф в пять тысяч долларов.

"Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США", — заявил Хэйстингс после принятия закона.

Закон предусматривает исключение лишь для коренных жителей Америки. Некоторым индейским племенам будет разрешено есть домашних питомцев во время традиционных религиозных церемоний.

Авторы закона призвали Сенат Конгресса также поддержать их инициативу.