Песков: Путин примет участие во втором форуме "Один пояс - один путь" в Китае
Президент РФ Владимир Путин примет участие во втором международном форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в следующем году в Китае. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее главу российского государства пригласил к участию в форуме глава КНР Си Цзиньпин.
Это произошло во время визита китайского лидера в Россию на Восточный экономический форум во Владивостоке, сообщили в МИД Китая, передает ТАСС.
Форум "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Инициатива предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве со странами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов, по которым будут выстраиваться "экономические коридоры развития".
В мае прошлого года в Пекине состоялся первый форум "Один пояс, один путь" с участием 29 лидеров государств и правительств, а также глав крупных международных организаций.