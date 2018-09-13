Ученые нашли продукт, продлевающий жизнь

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-13T12:24:31+03:00

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Ученые установили, что молочные продукты продлевают жизнь и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Исследователи из Университета Макмастера в Канаде отмечают, что вопреки расхожему мнению, самыми полезными считаются именно жирные йогурты и молоко.

Такие данные специалисты получили, подведя итоги анализа питания людей. Всего специалисты изучили данные более 130 тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет, которые проживают более чем в двадцати странах мира. За людьми и их образом жизни, состоянием здоровья ученые наблюдали на протяжении 10 лет, передает сайт телеканала «Звезда».

Всех исследуемых поделили на четыре группы. В первую вошли те, кто не употреблял молочные продукты совсем или употреблял в незначительных количествах, во вторую — те, кто съедал или выпивал по одной порции в день, в третью — кто потреблял две порции и в четвертую — более двух порций молочных продуктов в сутки. Под одной порцией ученые подразумевали стандартный стакан молока объемом примерно 250 миллилитров или аналогичные молочные продукты.

В результате оказалось, что наиболее высокая смертность наблюдалась в группе людей, игнорирующих молочные продукты. А вот у людей, потребляющих больше двух порций молочных продуктов в день, оказалась самая здоровая сердечно-сосудистая система, пишет сайт argumenti.ru.