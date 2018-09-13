2018-09-13T12:54:22+03:00
Общество

Шахтер в Австралии случайно нашел золотое месторождение

Каменные глыбы по 90 кг оказались полны драгоценного металла
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Драгоценный металл был найден на руднике Бета-Хант вблизи города КамбалдаДрагоценный металл был найден на руднике Бета-Хант вблизи города Камбалда
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В Западной Австралии во время работы шахтер случайно обнаружил золотое месторождение. Драгоценный металл был найден на руднике Бета-Хант вблизи города Камбалда.

Сообщается, что шахтер по имени Генри Доул с вечера заложил взрывчатку, а когда утром пришел на свой участок — не поверил глазам. Вокруг были разбросаны куски камня с высоким содержанием золота.

Доуп признается, что раньше никогда ничего подобного в жизни не видел, хотя работает в этой сфере уже 16 лет. По его словам, вся команда несколько часов собирала драгоценные камни. В частности, чтобы вынести на поверхность и погрузить в кузов машины самый большой из них, потребовались усилия одновременно трех человек. В общей сложности, из шахты было изъято золота более, чем на 10 миллионов долларов, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом деньги от продажи драгметалла получит компания, в которой работает Доуп. Сам же он может рассчитывать только на премию, но не на процент от продажи.

Добавим, что организация хочет выставить золотые самородки на аукционе.

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