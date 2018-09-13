Вышел первый трейлер перезапуска сериала о приключениях ведьмы Сабрины

СЕГОДНЯ 22:37 2018-09-13T22:44:07+03:00

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Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", который выйдет в 2018 году на Netflix, это смелая перезагрузка невероятных приключений маленькой ведьмы по имени Сабрина. В новый сериал создатели добавили элементы ужасающего хоррора, запредельного оккультизма и настоящего ведьмовства.

Сабрина больше не маленькая ведьма. Она взрослеет. В новом проекте она отчаянно пытается найти себя и свое предназначение, она должна найти золотую середину между своими личностями смертной девушки и ведьмы. И это не просто пустая рефлексия, в это время Сабрине всячески пытаются испортить жизнь злые силы, которые желают уничтожить не только ее саму, но и попутно все ненавистное человечество.

Сообщается, что основным противником Сабрины в сериале будет злой первосвященник Церкви Ночи отец Блэквуд.