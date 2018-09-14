Киев направит 270 бойцов спецназа к Азовскому и Черному морям

СЕГОДНЯ 03:03 2018-09-14T03:03:22+03:00

До конца года Украина рассчитывает увеличить личный состав спецназа до тысячи человек

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Киев принял решение наращивать свое присутствие в Азовском и Черном морях. Как сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, в эти районы будет направлено 270 бойцов спецназа.

«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей», - цитирует его слова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, командование вооруженными силами Украины усилило группировку армии в Приазовье, перебросив туда дополнительные силы. В Азовское море направлены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг". Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что Киев организует постоянное присутствие и контроль окружных сил общих бригад и артиллерии, и ракетных войск.

Власти Незалежной начали усиливать группировку воск в Приазовье после того, как 25 мая украинская погранслужба задержала рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом. В ответ на самодурство своих коллег, российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости создать корабельно-катерную группировку, чтобы "противодействовать российским пограничникам".