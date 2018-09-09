Украина начала перебрасывать бронекатера в Азовское море

СЕГОДНЯ 01:32 2018-09-09T01:45:15+03:00

Один уже привезли в Бердянск, еще три ожидаются

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В субботу, 8 сентября, Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Как сообщает «Украинский военный портал» со ссылкой на свои источники в Генштабе и командовании ВМС страны, утром в Бердянск автотрейлером доставили один малый бронированный катер, ожидается еще три.

Издание отмечает, что эти четыре катера на сегодняшний день «будут наиболее мощными единицами» в Азовском море. По данным собеседников портала, «полноценная военно-морская база» ВМС ВСУ будет создана к концу года, а в дальнейшем Киев планирует сформировать катерный дивизион.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти Незалежной решили наращивать военное присутствие Украины в Азовском море: увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.

6 сентября президент страны Петр Порошенко объявил, что по его указанию Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит меры по обеспечению интересов Украины в Азовском море. А до этого глава государства поручил МИД представить предложения по урегулированию ситуации с судоходством.