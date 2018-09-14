В Италии назвали нелепыми обвинения США о вмешательстве России в выборы

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-14T07:05:33+03:00

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Обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года в США звучат нелепо. Такое мнение высказал вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Он заявил, что «не знает, делала ли Россия что-то в отношении США или Франции», но считает обвинения о вмешательстве нелепыми. Министр признался, что предпочел бы вести с Москвой диалог, а не вводить против нее ограничения. Он подчеркнул, что с российским руководством у него нет никаких связей.

«Я встречался с Путиным только один раз, у нас нет ни экономических, ни коммерческих связей. У меня есть только хорошая идея о партнерстве между Россией и Европой», - сказал Сальвини в интервью журналу Time.

Он также поделился, что хочет наладить сотрудничество между своей партией «Лига» и российской «Единой Россией».

«Я надеюсь как можно скорее остановить этот режим санкций, потому что у нас нет необходимости воевать», - отметил вице-премьер Италии.

Издание отмечает, что Сальвини один из самых влиятельных политиков в своей стране, и может в будущем получить большое влияние в Европе.