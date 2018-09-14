2018-09-14T07:05:33+03:00
Политика

В Италии назвали нелепыми обвинения США о вмешательстве России в выборы

Вице-премьер Сальвини надеется «остановить режим санкций» как можно скорее
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео СальвиниВице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео СальвиниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года в США звучат нелепо. Такое мнение высказал вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Он заявил, что «не знает, делала ли Россия что-то в отношении США или Франции», но считает обвинения о вмешательстве нелепыми. Министр признался, что предпочел бы вести с Москвой диалог, а не вводить против нее ограничения. Он подчеркнул, что с российским руководством у него нет никаких связей.

«Я встречался с Путиным только один раз, у нас нет ни экономических, ни коммерческих связей. У меня есть только хорошая идея о партнерстве между Россией и Европой», - сказал Сальвини в интервью журналу Time.

Он также поделился, что хочет наладить сотрудничество между своей партией «Лига» и российской «Единой Россией».

«Я надеюсь как можно скорее остановить этот режим санкций, потому что у нас нет необходимости воевать», - отметил вице-премьер Италии.

Издание отмечает, что Сальвини один из самых влиятельных политиков в своей стране, и может в будущем получить большое влияние в Европе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В обшивке «Союза МС-09» нашли новые следы дрели
Ракеты-невидимки применили военные РФ на учениях «Восток-2018»
Назван самый востребованный авиамаршрут
Манафорт пошел на сделку и согласился признать в суде вину
Полиция сообщает о 70 случаях утечки газа в Массачусетсе
Умерла звезда Бродвея актриса Марин Мацци
Киев направит 270 бойцов спецназа к Азовскому и Черному морям
Пираты слили в интернет почти половину премьер в России
В МИД рассказали о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию
Турчинов обеспокоен масштабами наркомании и алкоголизма на Украине
Генсек ООН: Возможности использования США «мягкой силы» сокращаются
Поклонская прокомментировала лишение её должности в Госдуме
Суд Парижа отпустил Петра Павленского под подписку о невыезде
Минфин США обдумывает возможность введения санкций против «Сухого»
В Турции Центробанк повысил ключевую ставку до 24% годовых
Взрыв в порту Антверпена: Один человек погиб, четверо получили ранения
Священный Синод РПЦ соберется 14 сентября
Вышел первый трейлер перезапуска сериала о приключениях ведьмы Сабрины
Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете
Захарова: В Москве не знают о «российском перебежчике» в деле Скрипалей