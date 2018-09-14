Глава ВТБ Андрей Костин назвал четыре пункта плана по отказу от доллара

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-14T08:54:21+03:00

Банкир считает неизбежным переход на расчеты в национальных валютах с торговыми партнерами, если США продолжат использовать доллар против России

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Глава ВТБ Андрей Костин уверен, что России следует как можно быстрее отказаться от доллара, который США все чаще использует в качестве экономического оружия. Соответствующий план банкир предложил на полях Восточного экономического форума.

Предлагаемые Костиным меры включают четыре основных пункта.

«Первое - это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты - это может быть евро, юань или рубль», - цитирует Костина газета «Известия».

Далее необходимо перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в юрисдикцию РФ — по мнению банкира, апрельские санкции США показали, что регистрация за рубежом может существенно осложнить деятельность компаний.

В качестве третьей меры нужно максимально перевести размещение еврооблигаций на российские площадки, а также заменить первичный депозитарий в виде Euroclear (международная клиринговая система) российским аналогом.

Наконец, четвертым пунктом следует провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Есть еще целый ряд более мелких нюансов, признает Костин.

«Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься», - подчеркнул председатель правления ВТБ.