Решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций ЕС вступило в силу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T10:01:16+03:00

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Решение о продлении индивидуальных санкций Евросоюза против России до марта 2019 года было опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС, после чего вступило в силу.

На прошлой неделе решение было формально принято без обсуждения Советом ЕС. Свою позицию там объяснили тем, что «оценка ситуации не позволяет изменить режим санкций».

В частности, индивидуальные санкции были предприняты против отдельных российских физических лиц и организаций. Меры включают ограничение на поездкии замораживание активов.

Напомним, отношения между Россией и Евросоюзом заметно осложнились на фоне на фоне государственного переворота на Украине 2014 году, последовавшим за этим воссоединением Крыма с Россией и вооруженным конфликтом в Донбассе. В этой связи ЕС ввел против Москвы санкции, обвинив во вмешательстве во внутренние дела Украины.

В свою очередь российская сторона настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав РФ в соответствии с итогами проведенного на полуострове референдума, международным правом и уставом ООН.