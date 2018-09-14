2018-09-14T11:29:54+03:00
Происшествия

В Финляндии эвакуировали город Сало из-за пожара на свечном заводе

В здании предприятия горят 200 тонн парафина, пострадавших нет [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Финляндии горит завод по производству свечейВ Финляндии горит завод по производству свечейФото: "КП" Архив
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В пятницу, 14 сентября, в финском городе Сало началась эвакуация жителей из-за пожара на свечном заводе. В здании предприятия горят 200 тонн парафина.

Как сообщила Служба спасения Финляндии, сигнал о происшествии поступил в 6.05 по местному времени. Пожар начался на фабрике финского поставщика свечей Kynttilä-Tuote Oy. Предприятие расположено на 10 тысяч квадратных метров, включая офисные, производственные и складские помещения.

В настоящее время сообщения о пострадавших и погибших не поступали. Тушением пожара занимаются 30 пожарных расчетов.

"В здании горит 200 тонн парафина. Началась эвакуация близлежащих жилых домов. Людям рекомендуется избегать передвижения по городу. Огонь вызывает много токсичного дыма", — сообщили спасатели.

Пожар на свечном заводе в Финляндии.

Отмечается, что специалисты хотят предотвратить распространение огня в сторону склада. При этом хранилище свечей полное, так как в Финляндии уже готовятся к Рождеству.

"Вода не может использоваться для тушения парафина. Единственный способ — это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", — заявил представитель пожарной службы Мика Контио.

С места пожара валит густой дым, в связи с этим понижена видимость и осложнено движение на дороге, расположенной поблизости. Причины ЧП выясняются, передает телерадиокомпания YLE.

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