Россияне предлагают не продавать алкоголь до 21 года

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-14T11:33:53+03:00

А еще ввести уголовное наказание за распитие спиртных напитков в общественном месте

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Россияне поощряют борьбу с пьянством. Большинство жителей страны признаются, что алкоголизм – это болезнь и с нею надо бороться. Бороться с проблемой спиртного предлагают по разному: ограничить продажу или даже ввести уголовную ответственность за употребление.

ВЦИОМ провел опрос россиян и узнал, какие меры помогут снизить потребление алкоголя в стране. Большинство – 58% - уверены, что нужно ввести запрет на продажу спиртного лицом, не достигшим 21 года.

Еще 38% опрошенных выступают за принудительное лечение, а 33% предлагают ввести уголовную ответственность за распитие спиртных напитков в неположенном месте.

В целом отношение в стране к алкоголизму негативное. 46% уверены, что это болезнь, а 31% опрошенных назвали это социальной проблемой и высказались за то, что «лечить нужно само общество». 6% выступают за изоляцию алкоголиков и только 14% считают вопрос потребления спиртного частным делом каждого.

Спасать ситуацию нужно на самых высоких уровнях власти. Существующие меры на снижение алкоголизации недостаточными считают 41% респондентов, так как они слишком мягкие. 32% соглашаются, что власти реагируют на проблему в полной мере, а 8% уверены, что действующие запреты и ограничения слишком жесткие, пишет газета «Известия».