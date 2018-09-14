Свыше 300 новых турникетов появились в московском метро

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-14T13:10:41+03:00

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С января 2017 года в московском метро началась замена устаревших турникетов. Новые пропускные устройства уже установлены на таких станциях метро, как: «Воробьевы горы», «Сокол», «Перово», «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Кантемировская», «Коломенская, «Аннино» и других станциях, сообщает ФАН со ссылкой на mos.ru.

- Все пропускные аппараты прозрачные, имеют более быстро реагирование, бесконтактный способ оплаты, то есть теперь можно зайти при помощи гаджетов или банковских карт. Известно, что на каждой станции имеется специальный турникет для прохода маломобильного населения, детских колясок, пассажиров с крупным багажом, - прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, что модернизация пропускных пунктов в метрополитене стартовала еще в 2016 году. За несколько лет удалось установить свыше 3 000 турникетов на 105 станциях. Также обновляется навигациях и к концу этого года должны открыться новые участки на разных линиях.