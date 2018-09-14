Экзархи Константинопольского патриархата прибыли на Украину в рамках подготовки к автокефалии местной православной ценрки

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-14T13:46:28+03:00

По словам Патриарха всея Руси Кирилла, посланники Константинополя уже «приступили к работе»

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Экзархи (посланники) Константинопольского патриархата уже прибыли на Украину и приступили к работе по предоставлению автокефалии (независимости) местной православной церкви.

Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии внеочередного заседания Священного Синода в пятницу.

«Сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», - заявил патриарх.

По его словам, единственной темой сегодняшнего заседания является обсуждение действий Константинополя, который направил в Киев своих представителей и ведет подготовку к автокефалии православной церкви на Украине. Патриарх напомнил, что ранее Синод уже выразил «решительный протест и глубокое возмущение» в связи с этими мерами, «грубо нарушающими канон».

Предстоятель РПЦ сравнил сложившуюся на Украине ситуацию со смутой 1920-х годов и призвал следовать примеру патриарха Тихона, «мужественно и четко» отстоявшего церковный канон.

«И мы сегодня должны следовать его линии», - подчеркнул Кирилл.

Также действия Константинополя осудил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, назвав их незаконными и ограничивающими свободу Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, Киев долгие годы пытался добиться признания неканонических религиозных структур на территории страны, а также создания на их основе единой поместной автокефальной церкви вместо Украинской православной церкви МП.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат довольно неожиданно выступил в поддержку автокефалии православной церкви на Украине и назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.