Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-14T16:10:09+03:00

В 2019 году серьезных изменений в ЕГЭ по русскому языку ожидать не стоит. Фото: Мария ЛЕНЦ

Экзамены выпускных классов по русскому языку сделают такого же уровня сложности, как и в прошлом году

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцовов рассказал, что в 2019 году не будет новых серьезных изменений в ЕГЭ по русскому языку. Единственное исключение – появится возможность пройти собеседование в устной форме на экзамене по русскому языку учащихся 9-х классов.

Обсудить насущные вопросы, узнать о новшествах родители и выпускники 9-х и 11-х классов смогли на встрече участников ежегодного Всероссийского собрания с главой Рособнадзора Сергеем Кравцовым.

В школьном образовании очень важна стабильность, поэтому "до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) мы разместили все демоверсии по всем предметам, поэтому можно уже их использовать", отметил Кравцов.

Отметим, что по другим предметам ужесточение заданий все же планируется. «КП» писала о критериях предстоящего экзамена и про материалов для подготовки.