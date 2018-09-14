2018-09-14T16:10:09+03:00
Общество

Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году

Экзамены выпускных классов по русскому языку сделают такого же уровня сложности, как и в прошлом году
Дарья ТАРАСЕНКО
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В 2019 году серьезных изменений в ЕГЭ по русскому языку ожидать не стоит.В 2019 году серьезных изменений в ЕГЭ по русскому языку ожидать не стоит.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцовов рассказал, что в 2019 году не будет новых серьезных изменений в ЕГЭ по русскому языку. Единственное исключение – появится возможность пройти собеседование в устной форме на экзамене по русскому языку учащихся 9-х классов.

Обсудить насущные вопросы, узнать о новшествах родители и выпускники 9-х и 11-х классов смогли на встрече участников ежегодного Всероссийского собрания с главой Рособнадзора Сергеем Кравцовым.

В школьном образовании очень важна стабильность, поэтому "до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) мы разместили все демоверсии по всем предметам, поэтому можно уже их использовать", отметил Кравцов.

Отметим, что по другим предметам ужесточение заданий все же планируется. «КП» писала о критериях предстоящего экзамена и про материалов для подготовки.

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