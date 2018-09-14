2018-09-14T16:13:38+03:00
Политика

Украина и Евросоюз подписали четвертую программу помощи в размере миллиарда евро

Президент Украины Петр Порошенко назвал это практическим результатом его политических договоренностей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером
Екатерина БОЛГОВА
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Украина и Евросоюз подписали программу помощи в размере миллиарда евроУкраина и Евросоюз подписали программу помощи в размере миллиарда евроФото: REUTERS
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В пятницу, 14 сентября, Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере 1 миллиарда евро. На церемонии подписания меморандума присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который назвал это практическим результатом его политических договоренностей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"ЕС предоставляет Украине макрофинансовую помощь с 2014 года", — напомнил президент Порошенко.

Напомним, в 2015 году была одобрена подобная программа помощи Украине с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро. Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Но последний транш предоставлен не был, так как украинские власти не провели требуемые Еврокомиссией реформы в борьбе с коррупцией. В связи с этим Еврокомиссия отмечала, что главным условием выделения Украине новой финансовой помощи должна быть борьба с коррупцией в стране.

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