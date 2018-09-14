СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении художественного руководителя столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.
Напомним, режиссера, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, фигуранты этого дела похитили 133 млн рублей из 214 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект популяризации современного искусства «Платформа».
«Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что в качестве мер к обеспечению возмещения ущерба были арестованы квартира Серебренникова в Германии, автомобили, драгоценности и денежные средства подозреваемых.
«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - добавила Петренко.
Екатерина Воронова, которая также является фигурантом этого дела,объявлена в международном розыске.
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