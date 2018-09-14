2018-09-14T16:23:34+03:00
Звезды

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова

По версии следствия, фигуранты по делу «Седьмой студии» похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Кирилл СеребренниковРежиссер Кирилл СеребренниковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении художественного руководителя столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

Напомним, режиссера, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты этого дела похитили 133 млн рублей из 214 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект популяризации современного искусства «Платформа».

«Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что в качестве мер к обеспечению возмещения ущерба были арестованы квартира Серебренникова в Германии, автомобили, драгоценности и денежные средства подозреваемых.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - добавила Петренко.

Екатерина Воронова, которая также является фигурантом этого дела,объявлена в международном розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирилл Серебренников: Самые главные слова хочу сказать своему отцу - за его мужество

Сегодня в Басманном суде решался вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирилл Серебренников: Самые главные слова хочу сказать своему отцу - за его мужество

Сегодня в Басманном суде решался вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Дело «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме назвали политизированным решение спора о госдолге в пользу Украины
Найдены главные препятствия, мешающие россиянам быть счастливыми
Ураган "Флоренс" в США: восточное побережье под ударом стихии
Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»
Украина и Евросоюз подписали четвертую программу помощи в размере миллиарда евро
Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году
Силуанов: Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины по тяжбе о долге перед Россией в $3 млрд
В Греции при обрушении скалы пострадали несколько человек
Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине
На фестивале во Франции мужчина въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Песков: Вопрос принудительной конвертации долларовых накоплений россиян в рубли «вообще нигде не обсуждается»
В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк