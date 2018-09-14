СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова

СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-14T16:23:34+03:00

По версии следствия, фигуранты по делу «Седьмой студии» похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении художественного руководителя столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

Напомним, режиссера, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты этого дела похитили 133 млн рублей из 214 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект популяризации современного искусства «Платформа».

«Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что в качестве мер к обеспечению возмещения ущерба были арестованы квартира Серебренникова в Германии, автомобили, драгоценности и денежные средства подозреваемых.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - добавила Петренко.

Екатерина Воронова, которая также является фигурантом этого дела,объявлена в международном розыске.

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