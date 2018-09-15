2018-09-15T09:12:40+03:00
Политика

Украина пожаловалась на действия российского катера в Азовском море

По мнению пограничников незалежной, проходящее мимо судно с триколором совершало "опасные маневры" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский катер в Азовском море. Фото: Государственная пограничная служба УкраиныРоссийский катер в Азовском море. Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Экипаж катера Мариупольского отряда морской охраны серьезно запаниковал, наткнувшись на российский пограничный сторожевой катер в Азовском море. Позже в Госпогранслужбе незалежной маневры судна с триколором назвали "опасными" и заявили, что они нарушают правила предотвращения столкновений на воде.

"Во время опроса российский экипаж сообщил, что следует в соответствии с задачей, однако после этого изменил курс и двинулся в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там же говорится о том, что российский катер якобы создавал "опасные условия навигации" до тех пор, пока все же не изменил направление движения.

Примечательно, что видео, снятое самими украинцами с борта украинского судна, демонстрирует несколько другую картину. На кадрах ролика видно, как российские пограничники просто следуют мимо катера Мариупольского отряда. Видимо, в этом и заключается "грязная провокация", на которую успел пожаловаться также и постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Сайт kp.ru писал о том, что пользователи социальных сетей уже высмеяли заявление политика и посоветовали ему пить побольше успокоительных.

В Азовском море пограничники Украины запаниковали при виде российского катера.Так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин утверждает, что катер российских пограничников угрожал безопасности корабля украинской Погранслужбы в Азовском море. Видео: Борис Бабин/Facebook.! другой источник

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