2018-09-15T14:24:44+03:00
В мире

В Австралии неизвестные подкладывают швейные иглы в клубнику

Власти пообещали крупную награду за информацию о злоумышленниках
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее Джожуа Гейн рассказал в своем Facebook, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику. Фото: facebook.com/@joshua.gane.794Ранее Джожуа Гейн рассказал в своем Facebook, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику. Фото: facebook.com/@joshua.gane.794
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В Австралии пообещали 100 тысяч австралийских долларов (это порядка пяти миллионов рублей) тому, кто предоставит информацию, которая поможет поймать злоумышленников, подкладывающих в клубнику швейными иглами

Как выяснилось, некоторое время назад иглы начали попадаться в ягодах, купленных в супермаркетах штатов Квинсленд и Виктория. Кроме того, подобные жалобы поступают и от жителей Сиднея (штат Новый Южный Уэльс). По данным местной полиции, иглы и булавки удалось обнаружить в клубнике уже как минимум шести австралийских производителей.

Кстати, сообщения о первом пострадавшем появились еще 9 сентября. Именно тогда житель города Брисбена Джожуа Гейн рассказал в своем Facebook, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику.

В связи с этим крупные сетевые супермаркеты Австралии сняли с продажи все ягоды, поставляемую из штата Квинсленд, и посоветовали покупателям выбросить или измельчить клубнику, купленную в период с 5 по 8 сентября, сообщает австралийский телеканал ABC.

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