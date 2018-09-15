2018-09-15T15:01:52+03:00
Экономика

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки Центробанка

В пятницу, 14 сентября, российский регулятор принял ряд решений, призванных ограничить инфляционные риски
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава ЦБ Эльвира НабиуллинаГлава ЦБ Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки на 0,25% намерением ограничить возросшие инфляционные риски и снизить влияние внешних условий на экономическую стабильность страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 года ставка ЦБ либо снижалась, либо оставалась неизменной - повышение произошло впервые. На данный момент она составляет 7,5%.

По словам Набиуллиной, такие меры были спровоцированы реализацией инфляционных рисков со стороны внешних условий. Так, например, с начала года в ряде стран проявились накопленные ранее дисбалансы, и это повлияло на их финансовые рынки, курсы валют, а также основные макроэкономические показатели.

"Такое развитие событий, когда оно захватывает не одну, а несколько стран, снижает склонность международных инвесторов к риску и приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков в целом. Особенно когда в развитых странах процентные ставки повышаются", - сказала глава Банка России.

Между тем, по данным ТАСС, аналитики не исключают, что в случае ухудшения внешних условий до конца этого года регулятор может повысить ключевую ставку еще на несколько пунктов.

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