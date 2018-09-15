«Три миллиарда долларов в год или 3% ВВП»: На Украине оценили возможный ущерб от «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 20:56 2018-09-15T20:56:35+03:00

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобелев рассказал о возможном ущербе от реализации проекта «Северный поток - 2». Как он считает, строительство этого газопровода станет тяжелым ударом для незалежной, ведь из-за этого Киев, по его собственным подсчетам, будет ежегодно терять около трех миллиардов долларов, или 3% ВВП.

«Если говорить об объемах, то это три миллиарда долларов в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. <…> Для нас это будет огромная потеря», - приводят слова Кобелева украинские СМИ.

При этом, как утверждает глава правления «Нафтогаза», «все расчеты показывают», что после завершения строительства газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, транзита газа через Украину «больше не будет». По его словам, часть транзитного голубого топлива перейдет на «Турецкий поток», а остальные объемы пройдут через «Северный поток - 2».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Украина уже давно выступает против строительства газопровода и делает все возможное, чтобы остановить реализацию проекта. Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток - 2» является исключительно коммерческим проектом и не имеет политического смысла.