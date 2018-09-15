Сирийские ПВО отразили удары Израиля в районе аэропорта Дамаска

СЕГОДНЯ 22:52 2018-09-15T22:54:22+03:00

Однако, по некоторым данным, неподалеку от воздушной гавани все же прогремело несколько взрывов

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В субботу, 15 сентября, появилась информация об очередной атаке военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии.

Как сообщает SANA со ссылкой военный источник, ранее боевые самолеты еврейского государства влетели в воздушное пространство САР и выпустили снаряды в районе международного аэропорта Дамаска. При этом силам противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии удалось сбить несколько ракет. «Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную агрессию против международного аэропорта Дамаска. ПВО занимается отражением атаки, сбив несколько вражеских ракет», - сказал собеседник агентства.

Между тем некоторые снаряды все же достигли цели: как стало известно телеканалу Al Mayadeen, неподалеку от аэропорта прогремело несколько взрывов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в июле еврейское государство атакавало позиции сирийских правительственных войск, находящихся в районе аэропорта Нейраб.