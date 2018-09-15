Тайфун «Мангхут» приближается: в Китае объявили красный уровень опасности

СЕГОДНЯ 23:38 2018-09-15T23:39:53+03:00

В ожидании стихии в Гонконге обкладывают дома мешками с песком и закрывают окна Фото: REUTERS

Приостановлено паромное сообщение, отменены сотни авиарейсов, люди укрепляют свои дома и запасаются продуктами [фото]

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В Китае готовятся к тайфуну «Мангхут». В связи с приближением бури в субботу, 15 сентября, в южных прибрежных районах КНР объявили самый высокий – красный – уровень опасности, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр.

Ожидается, что «Мангхут» обрушится на побережье в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян провинции Гуандун в воскресенье днем или к вечеру. Он станет уже 22-м тайфуном в этом году и, возможно, самым мощным. Метеорологи посоветовали местным властям подготовиться к стихийному бедствию.

Люди запасаются водой и продуктами перед непогодойФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Тайфун принесет с собой сильный ветер и проливные дожди, огромные волны в прибрежных районах. В связи с этим приостановлено паромное паромное сообщение с островной провинцией Хайнань через пролив Цюнчжоу. В международном аэропорту Гонконга отменили сотни авиарейсов.

Разрушительный тайфун «Мангхут» прошелся по Филиппинам, сметая все на своем путиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу тайфун «Мангхут» обрушился на Филиппины, где его жертвами стали как минимум 13 человек, еще пять местных жителей числятся пропавшими без вести.

Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали как минимум 13 человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS