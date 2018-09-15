Стивен Кинг назвал самый лучший фильм из всех, что он видел
Знаменитый американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг, по произведениям которого снято немало прекрасных кинокартин, считает самым лучшим из виденных им фильмов вторую часть «Крестного отца» по роману Марио Пьюзо.
«Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?». После бессонной ночи раздумий (в которых я на самом деле не нуждался), я могу с уверенностью ответить: «Крестный отец – 2», - написал Стивен Кинг на своей странице в Twitter.
Многие подписчики писателя в комментариях к этому твиту пишут, что очень любят его книги и их экранизации.
Напомним, продолжение культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вышло на экраны в 1974 году.
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САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КНИГИ СТИВЕНА КИНГА
«Противостояние»
Цикл «Темная башня» («Стрелок», «Извлечение троих» и еще шесть романов)
«Сияние»
«Оно»
«Воспламеняющая взглядом»
«Кэрри»
«Мертвая зона»
«Мизери»
«Долорес Клэйборн»
«Кладбище домашних животных»
«Под куполом»
«11/22/63»