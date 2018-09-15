Стивен Кинг назвал самый лучший фильм из всех, что он видел

15 Сент. 23:57 2018-09-16T00:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг, по произведениям которого снято немало прекрасных кинокартин, считает самым лучшим из виденных им фильмов вторую часть «Крестного отца» по роману Марио Пьюзо.

«Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?». После бессонной ночи раздумий (в которых я на самом деле не нуждался), я могу с уверенностью ответить: «Крестный отец – 2», - написал Стивен Кинг на своей странице в Twitter.

Многие подписчики писателя в комментариях к этому твиту пишут, что очень любят его книги и их экранизации.

Напомним, продолжение культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вышло на экраны в 1974 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стивен Кинг писал «Воспламеняющую взглядом», сидя в луже крови

Одному из самых знаменитых писателей современности, главному специалисту по части страшных и мрачных историй исполняется 70 лет (подробности).

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КНИГИ СТИВЕНА КИНГА

«Противостояние»

Цикл «Темная башня» («Стрелок», «Извлечение троих» и еще шесть романов)

«Сияние»

«Оно»

«Воспламеняющая взглядом»

«Кэрри»

«Мертвая зона»

«Мизери»

«Долорес Клэйборн»

«Кладбище домашних животных»

«Под куполом»

«11/22/63»