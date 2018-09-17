Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов

СЕГОДНЯ 01:35 2018-09-17T01:52:55+03:00

Владимир Маркович Кузнецов скончался в Туле на 80-м году жизни

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Печальная весть пришла из Тулы: на 80-м году жизни умер Владимир Кузнецов – главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова.

Об этом сообщил представитель КПБ, где более 50 лет работал Владимир Маркович, уточнив, что конструктор ракетных комплексов скончался в пятницу, 14 сентября. Прощание состоится в понедельник в большом зале Всехсвятского кафедрального собора Тулы, передает ТАСС.

Владимир Маркович Кузнецов. Фото с сайта Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова

СПРАВКА «КП»

Владимир Маркович Кузнецов родился в Волгоградской области, а в Тулу приехал после окончания Казанского авиационного института по специальности «Самолётостроение» в 1962 году, причем с первых дней работы в ЦКБ-14 проявил себя как талантливый конструктор и очень ответственный человек.

Благодаря плодотворной научно-исследовательской и конструкторской деятельности, Владимир Маркович создал и внедрил в отрасли новейшие методики проектирования высокоточных управляемых ракет, разработал и реализовал концепцию построения бикалиберных ЗУР для комплексов ближней обороны, позволившую значительно превзойти по тактико-техническим характеристикам ракеты традиционного схемного построения за счёт использования мощного разгонного отделяемого стартового двигателя и маршевой ступени без двигателя.

В частности, он возглавлял работу по проектам высокоскоростной ЗУР для комплексов «Панцирь» и межвидовым высокоточным комплексам тактического звена «Гермес».

Труд Владимира Кузнецова был высоко оценен: он лауреат Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации, премии им. С.И. Мосина. Кроме того, заслуженный конструктор России и почетный работник промышленности вооружений награждён орденом Дружбы народов.