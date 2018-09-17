Известный петербургский баритон Михаил Луконин погиб в аварии

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-17T03:10:45+03:00

Михаилу Луконину было всего 49 лет Фото: кадр с видео youtube.com

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Известный петербургский певец, обладатель многогранного таланта и уникального бархатного баритона Михаил Луконин в воскресенье, 16 сентября, трагически погиб в аварии на Псковском шоссе.

О трагедии сообщил на своей странице в Facebook Владимир Самсонов, руководитель Эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой. Михаилу Луконину было всего 49 лет.

«Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, понадобится помощь. Любая. Посильная», - написал Владимир Самсонов.

По его данным, смертельное ДТП произошло на 165-м километре трассы «Псков – Санкт-Петербург». Очевидцы рассказывают, что машина Луконина стояла на светофоре, когда в нее на полном ходу врезалась фура. По их словам, водитель грузовика говорит противоречивые вещи: одному сказал, что уснул за рулем, другому – что отвлекся, когда потянулся за документами…

Полиция на месте ДТП разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Михаил Луконин погиб в аварии на трассе «Псков – Санкт-Петербург». Фото предоставлено очевидцем

СПРАВКА «КП»

Михаил Луконин окончил Горьковское музыкальное училище и горьковскую консерваторию имени Глинки по классу сольного пения, еще студентом стал солистом Оперного театра. С 2000 года работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

Его яркий талант был очень разносторонним: Луконин исполнял классический оперный репертуар и русские романсы, джазовые и эстрадные композиции. В его творческом багаже – около 800 произведений на восьми языках мира, певец выпустил восемь альбомов, в 2000 и 2001 годах был удостоен звания «Мистер романс».

Сам писал музыку и песни, профессионально играл на тромбоне, выступил в качестве соавтора к своему моноспектаклю «Волчьи ягоды», который с огромным успехом проходил в Петербурге и Москве. Гастролировал по всей Европе, давал сольные концерты и выступал в составе вокальных ансамблей.