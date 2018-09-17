2018-09-17T08:36:04+03:00
Политика

«Доктор Смерть» посоветовала украинцам лечиться музыкой

Глава Минздрава Украины на фоне нехватки лекарств рассказала соотечественникам о пользе музыкальной терапии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
За медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее «Доктор Смерть»За медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее «Доктор Смерть»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую сограждане давно прозвали «Доктор Смерть» за ее медицинскую реформу, посоветовала украинцам лечиться музыкой.

Этой теме она посвятила пространный пост в Facebook – на фоне острой нехватки лекарств в Незалежной. Вернее, они-то есть, но или по недоступным для нищих граждан ценам, или фальсифицированные.

«Ученые утверждают, что музыка — это не просто приятный бонус в нашей жизни, на самом деле, она способна иметь значительное влияние на наше здоровье», - убеждает Супрун соотечественников со своей страницы в соцсети.

Глава Минздрава пишет, что исцеление музыкой — это отдельное направление терапии, которую применяют дополнительно при разных видах лечения и реабилитации пациентов.

«Сертифицированные музыкальные терапевты – это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции», - продолжает украинская чиновница.

Далее она отмечает, что подобранный специалистами стиль музыки или игра на музыкальных инструментах может не только помочь больному «пройти сложный курс реабилитации или успокоиться перед важной операцией», но и ослабить боль, тошноту, снизить частоту сердцебиения и давление, даже повлиять «на функции иммунной и эндокринной систем».

Кроме того, как утверждает Ульяна Супрун, «музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса и даже помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией».

Напомним, сайт kp.ru ранее писал о том, что первым приказом Супрун после назначения и.о. главы Минздрава стало разрешение проводить на украинцах испытания 95 новых медицинских препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский «Доктор Смерть» приказала не подкатывать джинсы и не «торкать язик о гойдалки»

Александр ГРИШИН

Флюорография объявлена на Украине врагом местной современной медицины, как пережиток советского прошлого (подробности).

КСТАТИ

Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории

Александр ГРИШИН

После этого желание министра инфраструктуры Владимира Омеляна ограничить сообщение с РФ представляется очень своевременным и важным шагом (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство выступит против возвращения курилок в аэропорты
Подозреваемый в убийстве Захарченко признался, что был завербован СБУ
"Стынет кровь": британские СМИ пришли в ужас от стрельб РЗСО "Ураган"
Погода в Москве на 17 сентября 2018 года: дождей не ожидается
Госдума может ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»
Депутат Госдумы предложил главе Минздрава ввести в России "сухой закон"
Семью посла Палестины «попросили» немедленно уехать из США
Из-за тайфуна «Мангхут» пострадали более 360 человек
Греческий митрополит призвал Константинополь не признавать «украинских раскольников»
Столтенберг: НАТО не пытается изолировать Россию
Полиция: Недомогание двух посетителей ресторана в Солсбери с «делом Скрипалей» не связано
Монеточка отменила концерт в Москве за полчаса до его начала
Нетаньяху: Израиль не позволит «врагам» обзавестись передовым оружием
Известный петербургский баритон Михаил Луконин погиб в аварии
Китай готов прекратить торговые переговоры с США
Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов
Посетители ресторана в Солсбери говорят, что пострадавшая пара – русские
Лондон может лишиться €450 миллиардов активов Deutsche Bank из-за Brexit
Новое ЧП в Солсбери: мужчине и женщине стало плохо в ресторане
Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»
Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса