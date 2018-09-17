«Доктор Смерть» посоветовала украинцам лечиться музыкой

СЕГОДНЯ 08:24 2018-09-17T08:36:04+03:00

За медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее «Доктор Смерть» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую сограждане давно прозвали «Доктор Смерть» за ее медицинскую реформу, посоветовала украинцам лечиться музыкой.

Этой теме она посвятила пространный пост в Facebook – на фоне острой нехватки лекарств в Незалежной. Вернее, они-то есть, но или по недоступным для нищих граждан ценам, или фальсифицированные.

«Ученые утверждают, что музыка — это не просто приятный бонус в нашей жизни, на самом деле, она способна иметь значительное влияние на наше здоровье», - убеждает Супрун соотечественников со своей страницы в соцсети.

Глава Минздрава пишет, что исцеление музыкой — это отдельное направление терапии, которую применяют дополнительно при разных видах лечения и реабилитации пациентов.

«Сертифицированные музыкальные терапевты – это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции», - продолжает украинская чиновница.

Далее она отмечает, что подобранный специалистами стиль музыки или игра на музыкальных инструментах может не только помочь больному «пройти сложный курс реабилитации или успокоиться перед важной операцией», но и ослабить боль, тошноту, снизить частоту сердцебиения и давление, даже повлиять «на функции иммунной и эндокринной систем».

Кроме того, как утверждает Ульяна Супрун, «музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса и даже помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией».

Напомним, сайт kp.ru ранее писал о том, что первым приказом Супрун после назначения и.о. главы Минздрава стало разрешение проводить на украинцах испытания 95 новых медицинских препаратов.

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