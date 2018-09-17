Минэкономразвития не поддержало перевод апартаментов в жилье

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-17T09:22:00+03:00

Пока в России не удастся перевести апартаменты в статус квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

Причина в том, что изменять статус предлагается по особым правилам для каждого субъекта РФ, без учета действующего законодательства

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В Минэкономразвития не поддержали идею перевода апартаментов в жилье. На проект, который предлагается в Госдуме, будет дан отрицательный отзыв. Основная причина в том, что изменять статус данной категории жилья предлагается по особым правилам для каждого субъекта без учета действующего федерального законодательства.

На сегодняшний день данное жилье относится к категории нежилых и люди не могут там прописаться.

- Минэкономразвития России в целом не поддерживает предлагаемую законопроектом возможность такого перевода, — сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.

Кроме несовершенства законодательства, многие апартаменты не соответствуют требованиям для изменения статуса. Где-то нет инфраструктуры, где-то не урегулированы вопросы с землей. Именно поэтому было предложено передать полномочия по изменению статуса жилья на региональный уровень, чтобы в каждом регионе принимался комплекс мер, исходя из местных особенностей.

Все замечания по проекту, который были сделаны Минэкономразвития, направлены в Минстрой. А уже специалисты этого ведомства выдадут окончательный вердикт по данному вопросу.