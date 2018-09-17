Минэкономразвития не поддержало перевод апартаментов в жилье
В Минэкономразвития не поддержали идею перевода апартаментов в жилье. На проект, который предлагается в Госдуме, будет дан отрицательный отзыв. Основная причина в том, что изменять статус данной категории жилья предлагается по особым правилам для каждого субъекта без учета действующего федерального законодательства.
На сегодняшний день данное жилье относится к категории нежилых и люди не могут там прописаться.
- Минэкономразвития России в целом не поддерживает предлагаемую законопроектом возможность такого перевода, — сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Кроме несовершенства законодательства, многие апартаменты не соответствуют требованиям для изменения статуса. Где-то нет инфраструктуры, где-то не урегулированы вопросы с землей. Именно поэтому было предложено передать полномочия по изменению статуса жилья на региональный уровень, чтобы в каждом регионе принимался комплекс мер, исходя из местных особенностей.
Все замечания по проекту, который были сделаны Минэкономразвития, направлены в Минстрой. А уже специалисты этого ведомства выдадут окончательный вердикт по данному вопросу.