2018-09-17T13:44:03+03:00
Общество

Китайскую стюардессу уволили из-за предложения руки и сердца на борту

Руководство посчитало, что этот поступок поставил под угрозу безопасность пассажиров [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае стюардесса получила предложение прямо во время полетаВ Китае стюардесса получила предложение прямо во время полета
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В Китае авиакомпания уволила стюардессу, которая во время полета получила предложение руки и сердца от своего молодого человека. Мужчина хотел сделать этот важный шаг оригинально, однако работодатели невесты не оценили его инициативу.

Сообщается, что молодой человек специально взял билет на тот рейс, которым должна была лететь его девушка. Спустя полчаса после взлета, мужчина незаметно подошел к своей возлюбленной, встал на одно колено посреди прохода и преподнес ей кольцо.

Это происшествие вызвало одобрение у пассажиров, многие искренне восхищались оригинальным поступком мужчины. Кроме того, согласие девушки в ответ на предложение возлюбленного вызвало воодушевление и одобрение у окружающих, пишет ФАН.

Однако работодатели не одобрили такое поведение пары. Когда руководство узнало о случившемся, оно приняло решение вместо того, чтобы поздравить сотрудницу, уволить ее. Это решение в авиакомпании объяснили тем, что поведение пары вызвало беспорядки на борту и поставило под угрозу безопасность пассажиров, передает сайт argumenti.ru.

Китайскую стюардессу уволили из-за предложения во время полета.Молодой человек позвал замуж возлюбленную прямо на борту самолета

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