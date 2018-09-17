2018-09-17T14:15:27+03:00
Общество

Умер Валентин Гуреев - чемпион СССР по хоккею

О том, что умер Валентин Гуреев, сообщили в хоккейном клубе «Спартак»
Дарья ИВАШКИНА
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Чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев. Фото: ХК «Спартак» Москва/spartak.ruЧемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев. Фото: ХК «Спартак» Москва/spartak.ru
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В понедельник, 17 сентября, появилась информация о том, что умер Валентин Гуреев - чемпион СССР по хоккею. Ему было 72 года.

Печальную новость сообщили в хоккейном клубе «Спартак». «Сегодня на 73-м году жизни остановилось сердце прекрасного в прошлом нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1976 года, двукратного обладателя Кубка СССР Валентина Гуреева», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ХК.

Также представители клуба выразили самые искренние соболезнования родным и близким усопшего, а также все тем, кто его знал и болел за него. При этом в ХК подчеркнули, что в памяти болельщиков Гуррев навсегда останется настоящим профессионалом хоккея, преданным любимому делу.

СПРАВКА «КП»

Гуреев, выступавший на позиции нападающего, играл за «Спартак» с 1969-го по 1978 год. Таким образом, он провел в составе этого хоккейного клуба девять сезонов. Также он выступал за усть-каменогорское «Торпедо» (1964-1966 годы), ленинградский СКА (1966-1969) и австрийский «Капфенберг» (1978-1982).

В чемпионатах СССР провел 411 матчей и забросил 154 шайбы.

По завершении спортивной карьеры Гуреев стал тренером.

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