СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-17T17:49:25+03:00

Эрдоган объяснил, зачем принял от эмира Катара Boeing стоимостью 500 млн долларов Фото: REUTERS

По словам президента Турции, самолет получен в качестве подарка республике от эмира Тамима бин Хамада Аль Тани

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, зачем принял от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани лайнер Boeing 747-8 стоимостью 500 млн долларов.

По словам Эрдогана, самый дорогой и роскошный в мире лайнер был выставлен на продажу. Узнав о заинтересованности Анкары в его покупке, эмир Катара решил подарить воздушное судно Турции.

«Он (эмир) сказал: «Я не буду брать деньги от Турции. Я даю его в качестве подарка», - заявил Эрдоган журналистам.

Президент Турции подчеркнул, что получил самолет не для себя лично, а в качестве подарка республике.

«Сейчас самолет проходит процесс покраски. Как только он будет завершен, мы сможем совершать на нем полеты», - добавил турецкий лидер.

По данным СМИ, подаренный Турции Boeing, обычно рассчитанный на транспортировку 400 человек, был переоборудован для чрезвычайно комфортной перевозки 76 пассажиров при 18 членах экипажа.

Ранее депутат парламента от турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Сезгин Танрикулу выразил обеспокоенность тем, что страна приобретает подобные самолеты, будучи в тяжелой экономической обстановке.