2018-09-17T18:12:37+03:00
В мире

В Германии запустили первый в мире поезд, работающий на водороде

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Поезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностьюПоезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностьюФото: скрин с видео
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Первый в мире поезд на водородном топливе вышел на маршрут в Германии. Экспресс под названием Coradia iLint соединит города Бремерфёрд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

На крыше состава установлен бак с водородом и специальное устройство, преобразующее топливо в электрический ток. Экологичный поезд способен достичь скорости 140 километров в час и преодолеть около тысячи километров на одной заправке.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской Alstom, которая является первым европейским разработчиком высокоскоростных электропоездов – отмечается в сообщении компании.

Поезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностью. При этом состав движется практически бесшумно.

Единственными недостатками таких поездов можно считать только высокую стоимость водородных элементов и большое количество энергии, необходимой для сжижения топлива.

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