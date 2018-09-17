2018-09-17T19:13:17+03:00
Звезды

Памятник Сергею Бодрову может быть установлен на "Баррикадной"

Планируется, что на скульптуру будет нанесена надпись: "Я думаю, что сила в правде"
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Помимо площадки около «Баррикадной», рассматриваются варианты установки памятника на Покровском бульваре, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.Помимо площадки около «Баррикадной», рассматриваются варианты установки памятника на Покровском бульваре, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Памятник актеру и режисеру Сергей Бодрову - младшему появится в Москве, об этом заявил председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«Проведение следующего заседания комиссии запланировано в октябре. Перечислю вопросы, которые могут быть рассмотрены. Это в том числе заявка на установку памятника Сергею Бодрову-младшему около станции метро Баррикадная»

Недавно в столице уже проходила презентация макета памятника актеру. Сама скульптура будет выполнена из бронзы, Сергей Бодров представлен в образе главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова, а перед монуметом будет выложена надпись - цитата великого актера: «Я думаю, что сила в правде».

Помимо площадки около «Баррикадной», рассматриваются варианты установки памятника на Покровском бульваре, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.

Для поколения 90-х Бодров и его герой Данила Багров стали олицетворением всего русского, символом справедливости и «правды с кулаками».

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