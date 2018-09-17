Ученые признали прием аспирина бессмысленным и опасным

СЕГОДНЯ 20:13 2018-09-17T20:13:58+03:00

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Прием аспирина в профилактических целях не несет в себе никакого смысла. К такому выводу пришли медики, проведя целый ряд исследований.

Аспирин часто принимают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Такой совет можно получить от медиков, но зачастую люди занимаются самолечением. Бытует мнение, что таблеточка аспирина в качестве профилактики может принести только пользу.

Ученые бьют тревогу, эффект от препарата совсем обратный. Аспирин разжижает кровь, потреблять его рекомендуется только если есть риск повторного инфаркта или инсульта.

На само развитие сердечно-сосудистых заболеваний это лекарство не влияет, сообщает «Утро.ру».

Исследование, которое позволило сделать такой вывод, проводилось командой международных ученых. В течение пяти лет медики и биологи наблюдали за здоровьем 19 тысяч человек. Часть испытуемых принимала аспирин для профилактики, а другая, чтобы не усугубить болезнь.

Прием лекарства здоровыми людьми никаких результатов не дал. Инфаркты и деменция приходила аналогично тем испытуемым, которые не принимали препарат.

Еще один вывод, который сделали исследователи, в 4% случаев аспирин провоцировал кровотечения желудочно-кишечного тракта, мозга и других внутренних органов.

Еще одно отрицательное заключение – те, кто принимали аспирин для профилактики, умирали чаще.