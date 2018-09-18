Coca-Cola хочет начать выпуск напитка с марихуаной

СЕГОДНЯ 06:45 2018-09-18T06:45:41+03:00

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В корпорации Coca-Cola обсуждают возможность начать производство напитка на основе марихуаны, поскольку продажи традиционной продукции падают. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Изданию стало известно, что производитель шипучки ведет переговоры канадской компанией Aurora Cannabis Inc., которая изготавливает этот наркотик, легализованный в Канаде и в некоторых штатах США. По данным Bloomberg, Aurora уже увеличила запасы канабиса на 50%.

Представитель Coca-Cola пояснил, что у компании в планах использовать в напитках лишь каннабидиола (КБД). Этот канабиоид, содержащийся в конопле, имеет свойство снижать боль, но при этом не воздействует на нервную систему человека как психотропное средство.

«Мы внимательно следим за ростом не психоактивного КБД в качестве ингредиента напитков для улучшения функционального самочувствия по всему миру. Эта ниша быстро развивается. В настоящее время никаких решений не было принято», - пояснил представитель Coca-Cola Кент Ландерс.

Идея использования каннабиоидов сейчас популярна среди производителей напитков в Америке. Bloomberg отмечает, что в августе американская компания Constellation Brands, производитель мексиканского пива Corona и других алкогольных напитков, объявила о приобретении канадской компании-производителя марихуаны Canopy Growth за 10 млрд долларов.