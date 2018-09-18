Погода в Москве на 18 сентября 2018 года: пройдет небольшой дождь
Погода в Москве на 18 сентября 2018 года, по данным синоптиков, будет довольно облачной с редкими прояснениями. Местами по городу возможен небольшой дождь.
Температура воздуха в этот вторник будет находиться в пределах +16..+18 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +8..+10, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
При этом, в целом, погода будет довольно ветряной. Воздушные потоки западного направления будут двигаться со скоростью 5-10 м/c. Местами могут наблюдаться порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление останется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшую ночь со вторника на среду ночные температурные показатели в отдельных районах Подмосковья могут опуститься до нулевой отметки.
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