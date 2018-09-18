Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках Владивостока

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-18T08:48:21+03:00

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Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края были отменены на 13 участках Советского района Владивостока. Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия.

Члены ТИК заподозрили, что кто-то пытается сфальсифицировать результаты голосования, поскольку произошла большая задержка в введении данных в систему ГАС "Выборы". Примерно к 4 часам утра понедельника, 17 сентября, вся информация от других избирательных комиссий уже поступила на сайт, однако Советский район так и не прислал сведения. При этом через несколько часов в самом офисе ТИК произошло довольно странное событие.

"Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли", - рассказал представитель Территориальной избирательной комиссии.

Вскоре после этого председателю краевого избиркома Татьяне Гладких было направлено обращение, а члены ТИК Советского района собрали совещание, на котором и было решено отменить результаты 13 участков, передает ТАСС.

Напомним, что второй тур губернаторских выборов состоялся в Приморье в воскресенье, 16 сентября. После обработки 99,16% бюллетеней в лидеры выбился врио главы региона Андрей Тарасенко с 49,55%, от него несколько отстает председатель организации "Дети войны" Андрей Ищенко с 48,06%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний день установления результатов голосования назначен на 22 сентября.