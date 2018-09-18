Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках Владивостока
Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края были отменены на 13 участках Советского района Владивостока. Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия.
Члены ТИК заподозрили, что кто-то пытается сфальсифицировать результаты голосования, поскольку произошла большая задержка в введении данных в систему ГАС "Выборы". Примерно к 4 часам утра понедельника, 17 сентября, вся информация от других избирательных комиссий уже поступила на сайт, однако Советский район так и не прислал сведения. При этом через несколько часов в самом офисе ТИК произошло довольно странное событие.
"Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли", - рассказал представитель Территориальной избирательной комиссии.
Вскоре после этого председателю краевого избиркома Татьяне Гладких было направлено обращение, а члены ТИК Советского района собрали совещание, на котором и было решено отменить результаты 13 участков, передает ТАСС.
Напомним, что второй тур губернаторских выборов состоялся в Приморье в воскресенье, 16 сентября. После обработки 99,16% бюллетеней в лидеры выбился врио главы региона Андрей Тарасенко с 49,55%, от него несколько отстает председатель организации "Дети войны" Андрей Ищенко с 48,06%.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний день установления результатов голосования назначен на 22 сентября.