Китай усилит меры по защите прав на интеллектуальную собственность

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-18T10:04:15+03:00

В Пекине считают, что это позволит создать более благоприятную атмосферу ведения бизнеса

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Власти Китая намерены усилить меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность. По мнению министра коммерции республики Чжун Шаня, это поможет созданию более благоприятной атмосферы ведения бизнеса.

"Защита интеллектуальной собственности - требование, обусловленное процессом собственного развития Китая", - сказал глава ведомства, выступая на встрече с представителями транснациональных компаний Великобритании, США, Германии, Южной Кореи и Японии.

Он подчеркнул, что Пекин не заинтересован в ведении международных торговых войн, поскольку в проигрыше в итоге оказываются абсолютно все их участники, а глобальная экономика страдает. Шань уверен, что взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе является единственно правильным решением, которое способно помочь США и Китаю найти выход из торгового спора.

"История свидетельствует, что открытость ведет к прогрессу, а создание барьеров оказывается шагом назад. <...> Китай продолжит усиливать степень собственной открытости по отношению к внешнему миру, повышать ее до более высокого уровня", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле этого года Соединенные Штаты внесли Россию и Китай в список стран, которые якобы не предоставляют достаточной защиты прав на интеллектуальную собственность и даже, более того, расхищают ее.