Китай усилит меры по защите прав на интеллектуальную собственность
Власти Китая намерены усилить меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность. По мнению министра коммерции республики Чжун Шаня, это поможет созданию более благоприятной атмосферы ведения бизнеса.
"Защита интеллектуальной собственности - требование, обусловленное процессом собственного развития Китая", - сказал глава ведомства, выступая на встрече с представителями транснациональных компаний Великобритании, США, Германии, Южной Кореи и Японии.
Он подчеркнул, что Пекин не заинтересован в ведении международных торговых войн, поскольку в проигрыше в итоге оказываются абсолютно все их участники, а глобальная экономика страдает. Шань уверен, что взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе является единственно правильным решением, которое способно помочь США и Китаю найти выход из торгового спора.
"История свидетельствует, что открытость ведет к прогрессу, а создание барьеров оказывается шагом назад. <...> Китай продолжит усиливать степень собственной открытости по отношению к внешнему миру, повышать ее до более высокого уровня", - цитирует ТАСС министра.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле этого года Соединенные Штаты внесли Россию и Китай в список стран, которые якобы не предоставляют достаточной защиты прав на интеллектуальную собственность и даже, более того, расхищают ее.