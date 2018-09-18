2018-09-18T11:09:26+03:00
Экономика

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,87-67,95 рублей, евро торговался в районе 72,42 рублей
Денис СУХОВ
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Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов МосбиржиРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов МосбиржиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара и евро снижается по отношению к рублю на открытии торгов утром во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,87-67,95 рублей, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,93 рубля (-13 копеек к уровню закрытия предыдущего дня). В свою очередь евро снизился на 8 копеек, до уровня в 79,42 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) потеряла 11,16 копеек, до 73,1 рублей.

При этом доллар США оказался на 27 копеек дешевле официального курса, а евро — 5 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов, российский рубль укрепляется на фоне общей позитивной динамики большинства аналогов валют-аналогов развивающихся рынков. Исключением в этом ряду стала лишь турецкая лира.

Напомним, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп ввел очередные торговые пошлины в отношении китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов в год.

В то же время на торговые споры острее начал реагировать нефтяной рынок. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на 0,4% - до 77,74 доллара за баррель. Ноябрьский контракт на марку WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,23% - до 68,52 доллара за баррель.

Впрочем, полагают аналитики, реакция рынков на торговые споры США и Китая будет кратковременной, если они не повлекут за собой существенного замедления экономики.

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