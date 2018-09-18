2018-09-18T11:39:23+03:00
Происшествия

Причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии: Израиль не стал комментировать заявление Минобороны РФ

Ранее в военном ведомстве назвали причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский самолет Ил-20. Фото: Александр Тарасенков Интерпресс ТАССРоссийский самолет Ил-20. Фото: Александр Тарасенков Интерпресс ТАСС
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Посольство Израиля в Москве не стало комментировать заявление министерства обороны РФ, которое ранее раскрыло причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии.

Напомним, что воздушное судно пропало с радаров близ побережья Средиземного моря около 23:00 в понедельник, 17 сентября. Как оказалось, за час до инцидента Израиль произвел атаку по ряду сирийских объектов в районе города Латакия. В этот момент Ил-20 заходил на посадку на авиабазе Хмеймим.

В Минобороны РФ рассказали, что, когда сирийские ПВО пришли в действие, истребители Израиля просто прикрылись российским самолетов. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200. В момент инцидента на борту Ил-20 находились 15 российских военнослужащих. Сейчас на месте авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция, передает сайт kp.ru.

"Мы не комментируем этот случай", - цитирует ТАСС представителя израильского посольства.

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