Причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии: Израиль не стал комментировать заявление Минобороны РФ

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-18T11:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство Израиля в Москве не стало комментировать заявление министерства обороны РФ, которое ранее раскрыло причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии.

Напомним, что воздушное судно пропало с радаров близ побережья Средиземного моря около 23:00 в понедельник, 17 сентября. Как оказалось, за час до инцидента Израиль произвел атаку по ряду сирийских объектов в районе города Латакия. В этот момент Ил-20 заходил на посадку на авиабазе Хмеймим.

В Минобороны РФ рассказали, что, когда сирийские ПВО пришли в действие, истребители Израиля просто прикрылись российским самолетов. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200. В момент инцидента на борту Ил-20 находились 15 российских военнослужащих. Сейчас на месте авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция, передает сайт kp.ru.

"Мы не комментируем этот случай", - цитирует ТАСС представителя израильского посольства.