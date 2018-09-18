2018-09-18T12:28:24+03:00
Политика

Российский самолет ИЛ-20 был сбит сирийскими ПВО

Истребители Израиля прикрывались нашим разведчиком, тем самым поставив его экипаж под удар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минобороны РФ: Ил-20 был сбит сирийской ПВОМинобороны РФ: Ил-20 был сбит сирийской ПВОФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский самолет Ил-20, который накануне пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим, был сбит сирийскими ПВО. Это произошло, поскольку израильские истребители F-16 пытались прикрыться нашим воздушным судном и поставили его под удар. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

Напомним, что российский самолет пропал с радаров в понедельник в 23:00 примерно в 30 км от побережья. Сообщалось, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились 14 военнослужащих, однако, по данным военного ведомства, их было 15.

Как сообщили в Минобороны, за час до пропажи российского самолета четыре израильских истребителя нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам промышленности близ города Латакия. Атака производилась со стороны Средиземного моря, что создало опасную ситуацию для находящихся в этом районе кораблей и воздушных судов. Так, в частности, рядом с местом инцидента находились французский фрегат "Auvergn" и заходивший на посадку Ил-20 ВКС РФ.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что израильские летчики не могли не заметить российский самолет, поскольку он заходил на посадку с высоты 5 км, однако все же пошли на "провокацию".

Иерусалим заведомо не предупредил РФ о планируемой операции, сообщив о намерении нанести удар лишь за одну минуту до осуществления атаки. Россияне просто не успели увести самолет в безопасное место.

Сейчас в районе крушения Ил-20 идет поисково-спасательная операция.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - подчеркнули в Минобороны РФ.

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