2018-09-18T12:15:21+03:00
В мире

В Австрии рейсовый автобус столкнулся с поездом: Один человек погиб

Полиция федеральной земли Штирия сообщила об 11 пострадавших в результате происшествия
Денис СУХОВ
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Фото: kleinezeitung.atФото: kleinezeitung.at
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В результате столкновения поезда с рейсовым автобусом в городе Грац на юго-востоке Австрии погиб один человек, по меньшей мере 11 пострадали. Об этом во вторник сообщила полиция федеральной земли Штирия.

По данным правоохранителей, столкновение произошло около 8:00 по местному времени (9:00 мск) на на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе в Граце.

«К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения», - говорится в сообщении полиции в Твиттер.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и кареты скорой помощи, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Другие подробности инцидента не приводятся, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее серьезная авария с пассажирским автобусом произошла на юге Турции - транспортное средство вылетело за пределы трассы и перевернулось. Жертвами ДТП стали семь человек, еще 28 пострадали.

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