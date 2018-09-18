2018-09-18T12:23:58+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Крушение самолета Ил-20 в Сирии: Путин выразил соболезнования родным членов экипажа

Ранее у берегов Латакии потерпел крушение Ил-20 ВКС РФ, сбитый сирийскими системами ПВО
Денис СУХОВ
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Самолет Ил-20 ВКС России.Самолет Ил-20 ВКС России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа российского Ил-20, сбитого у берегов Сирии.

«Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200.

Ранее стало известно, что в ходе поисково-спасательной операции у берегов Сирии обнаружены обломки российского Ил-20, личные вещи и фрагменты тел членов экипажа.

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