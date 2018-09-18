2018-09-18T11:52:10+03:00
Политика

Тела членов экипажа Ил-20 были подняты на борт российских кораблей

На борту российского Ил-20 находились 15 членов экипажа
Денис СУХОВ
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ФОТО Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАССФОТО Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
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Тела членов экипажа сбитого у берегов Сирии Ил-20 ВКС РФ были подняты на борт российских кораблей в ходе поисково-спасательной операции в районе крушения самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Фрагменты тел экипажа Ил-20 и личные вещи, а также обломки самолёта подняты на борт российских кораблей в Сирии», - заявили представители ведомства.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200.

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