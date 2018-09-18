2018-09-18T12:53:53+03:00
Политика

Глава Исполкома СНГ сожалеет о разрыве договора о дружбе России и Украины

По мнению Сергея Лебедева, такой шаг серьезно "ударит" по гражданам незалежной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В исполкоме СНГ оценили ситуацию с договором о дружбе России и Украины‍В исполкоме СНГ оценили ситуацию с договором о дружбе России и Украины‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев поддерживает мнение большинства относительно решения Киева разорвать договор о о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и считает, что такой шаг негативнее всего скажется именно на гражданах Украины.

К такому мнению политик пришел после прочтения комментариев в социальных сетях и средствах массовой информации.

"Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что с сожалением воспринимает такой шаг киевских властей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве так называемого "Большого договора", заключенного ещё в 1997 году, в минувший понедельник 17 сентября. Такое решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны страны.

Соглашение о дружбе определяет принципы взаимодействия двух государств, взаимоуважения их территориальной целостности и суверенитета. Также документ затрагивает соблюдение прав и свобод граждан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После крушение российского Ил-20 у берегов Сирии в МИД РФ вызвали посла Израиля
Константинопольский патриархат заявил о непризнании анафемы Мазепы
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цен на газ
Госдума смягчила наказание депутатам за прогулы
Каждый пятый россиянин гоняется за скидками и распродажами
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Песков: Инцидент с крушением Ил-20 в Сирии не повлияет на договоренности с Турцией по Идлибу
Капитан "Спартака" опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды
“Игра престолов” получила премию Эмми как лучший драматический сериал
Все 15 членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 ВКС РФ погибли
"В Кремле крайне обеспокоены": Песков прокомментировал трагедию в Сирии
В России сократилось строительство частных домов в пользу многоквартирного жилья
Крушение самолета Ил-20 в Сирии: Путин выразил соболезнования родным членов экипажа
Члены Евросоюза обсудят "дело Скрипалей" на саммите в Зальцбурге
В Австрии рейсовый автобус столкнулся с поездом: Один человек погиб
Телефонный разговор Шойгу с министром обороны Израиля состоялся вскоре после трагедии в Сирии
Депутаты предлагают давать за поддельный паспорт три года тюрьмы
Тела членов экипажа Ил-20 были подняты на борт российских кораблей
Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек
Причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии: Израиль не стал комментировать заявление Минобороны РФ
В Пхеньяне стартовали переговоры лидеров Северной и Южной Кореи
Названо имя первого «космического туриста», который пролетит вокруг Луны
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
В ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек, еще 28 пострадали