Глава Исполкома СНГ сожалеет о разрыве договора о дружбе России и Украины

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-18T12:53:53+03:00

В исполкоме СНГ оценили ситуацию с договором о дружбе России и Украины‍ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению Сергея Лебедева, такой шаг серьезно "ударит" по гражданам незалежной

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Глава исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев поддерживает мнение большинства относительно решения Киева разорвать договор о о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и считает, что такой шаг негативнее всего скажется именно на гражданах Украины.

К такому мнению политик пришел после прочтения комментариев в социальных сетях и средствах массовой информации.

"Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что с сожалением воспринимает такой шаг киевских властей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве так называемого "Большого договора", заключенного ещё в 1997 году, в минувший понедельник 17 сентября. Такое решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны страны.

Соглашение о дружбе определяет принципы взаимодействия двух государств, взаимоуважения их территориальной целостности и суверенитета. Также документ затрагивает соблюдение прав и свобод граждан.