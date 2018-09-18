Глава Исполкома СНГ сожалеет о разрыве договора о дружбе России и Украины
Глава исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев поддерживает мнение большинства относительно решения Киева разорвать договор о о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и считает, что такой шаг негативнее всего скажется именно на гражданах Украины.
К такому мнению политик пришел после прочтения комментариев в социальных сетях и средствах массовой информации.
"Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России", — сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что с сожалением воспринимает такой шаг киевских властей.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве так называемого "Большого договора", заключенного ещё в 1997 году, в минувший понедельник 17 сентября. Такое решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны страны.
Соглашение о дружбе определяет принципы взаимодействия двух государств, взаимоуважения их территориальной целостности и суверенитета. Также документ затрагивает соблюдение прав и свобод граждан.