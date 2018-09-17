Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-17T13:04:04+03:00

Порошенко денонсировал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией Фото: REUTERS

Ранее с инициативой об одностороннем выходе из соглашения выступило Министерство иностранных дел Украины

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Президент Украины Петр Порошенко одобрил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны об односторонней денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ», - говорится в указе главы украинского государства.

Напомним, Порошенко объявил о грядущем расторжении Договора о дружбе с Россией в конце августа этого года. Тогда президент Украины отметил, что внешнеполитическое ведомство страны уже подготовило все необходимые документы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Соглашение определяет принципы стратегического взаимодействия двух стран, взаимоуважения территориальной целостности и суверенитета.

Также стороны обязались соблюдать права и свободы граждан другой страны в таком же объеме, как и собственных граждан.

Договор был автоматически продлен на 10 лет в 2008 году. Однако в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Киев обвинил Москву в нарушении соглашения и пригрозил соответствующим иском.