2018-09-17T13:04:04+03:00
Политика

Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией

Ранее с инициативой об одностороннем выходе из соглашения выступило Министерство иностранных дел Украины
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Порошенко денонсировал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РоссиейПорошенко денонсировал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко одобрил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны об односторонней денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ», - говорится в указе главы украинского государства.

Напомним, Порошенко объявил о грядущем расторжении Договора о дружбе с Россией в конце августа этого года. Тогда президент Украины отметил, что внешнеполитическое ведомство страны уже подготовило все необходимые документы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Соглашение определяет принципы стратегического взаимодействия двух стран, взаимоуважения территориальной целостности и суверенитета.

Также стороны обязались соблюдать права и свободы граждан другой страны в таком же объеме, как и собственных граждан.

Договор был автоматически продлен на 10 лет в 2008 году. Однако в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Киев обвинил Москву в нарушении соглашения и пригрозил соответствующим иском.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ
Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии
Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17
В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17
Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне
Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине
Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье